Вашингтон, 22 сентября, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Человечество одержит победу над коронавирусом, заявил 22 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на 75-й сессии ГА ООН.

(сс) Nicolò Lazzati Защитная медицинская маска

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча на «дистанционке»: 75-я сессия Генассамблеи ООН — все новости»

По словам Си, COVID-19 будет побеждён и победа над ним останется за человечеством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп объявил Китай ответственным за пандемию коронавируса.