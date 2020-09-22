Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Задачи, поставленные перед миром пандемией COVID-19, сопоставимы с теми, что поставила Вторая мировая война, заявил 22 сентября генсек ООН Антониу Гутерреш на 75-й сессии ГА ООН.

Цитата из прямой трансляции. webtv.un.org Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на 75 Генеральной Ассамблее ООН

Гутерреш «Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года».

Глава организации добавил, что результатом пандемии стал кризис, не похожий «ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Напомним, с подобным тезисом Гутерреш выступал неоднократно, в частности — на минувшей неделе. Тогда же он сказал, что миру необходима доступная всем вакцина.