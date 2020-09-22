Москва, 22 сентября, 2020, 15:21 — ИА Регнум. В 2021 году Россия рискует не успеть отыграть потери, понесенные ее экономикой в начале 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз главы Сбербанка Германа Грефа, который сказал, что даже за год РФ не восстановится до уровня 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Сейчас рост доллара и ожидания нового экономического спада связаны с тем, что инвесторы и трейдеры, в том числе нефтяные, рассчитывают на то, что нефть снова уйдет к 30 [долларам за баррель], — сказал Зубец. — Большое значение имеет то, какой будет зима — холодной или теплой. В каком объеме Европа будет покупать топливо для своих нужд, тоже совершенно непонятно. Эти риски давят и на российскую экономику. Если они реализуются, то Греф окажется прав. И тогда в следующем году мы увидим стагнацию и не сможем отыграть в 2021 году потери, понесенные в начале 2020 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уже в первой половине 2021 года экономика России может вернуться на уровень 2019 года.