Санкт-Петербург, 22 сентября, 2020, 13:10 — ИА Регнум. Истинной целью внесенного в Думу законопроекта, фактически разрешающего снос и реконструкцию любого, а не только аварийного жилья, является не реновация, а расчистка территории в интересах конкретных инвесторов-застройщиков. Такое мнение высказала лидер фракции «Партии роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга доктор экономических наук Оксана Дмитриева.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

Она напомнила, что изначально под реновацией понималась замена ветхого или аварийного жилья на современное жилье для улучшения качества жизни граждан.

«У этого закона я вижу иные цели — как бы расчистить понравившуюся территорию от жилого фонда и людей, там проживающих. Вне зависимости от того, насколько это действительно необходимо жилищному фонду, и без учета заинтересованности граждан в реконструкции, либо переезде», — отметила Оксана Дмитриева.

Она обратила внимание, что под предлогом «комплексного развития территорий» по новому законопроекту под снос и реконструкцию могут попасть абсолютно любые дома, а не только ветхие и аварийные, «потому, что в проекте сказано — комплексное развитие может быть на любой территории, где не менее 50% земель составляют земли, перечисленные, собственно, в законе».

«То есть абсолютно всё, что приглянулось застройщику, может быть снесено. Вне зависимости от качества жилья и того, является ли оно в действительности аварийным, от года постройки, технических характеристик и желания жителей», — подчеркивает опасность нового подхода Оксана Дмитриева.

Депутат напомнила, что решение о «комплексном развитии» территорий принимают органы исполнительной власти.

Оксана Дмитриева, экономист, депутат ЗС Санкт-Петербурга «После принятия решения устраивается аукцион, где эти участки продаются прямо с «феодальными крестьянами» — гражданами, проживающими в многоквартирных домах. Затем с инвестором подписывается договор, и уже только после этого у жителей спрашивают согласия! Представьте ситуацию — в одном доме две трети жильцов согласились, а в соседнем — отказались. Как быть с точки зрения «комплексного развития»? В законе об этом ни слова! Видимо, считается, что, если решение принято, вопрос о том, как быть с жителями, уж как-нибудь решится. Дожмут. Получается, что можно сносить все, что угодно. То есть этот закон не имеет никакого отношения к реновации».

По мнению Дмитриевой, предложенный проект не выдерживает никакой критики, и если он будет принят — каждый регион превратится в очаг градостроительного протеста.