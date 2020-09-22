Москва, 22 сентября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал расширить наказание за призывы к отчуждению части территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Нужно ещё добавить поправку в УПК: отбывание наказания по этой статье в самых удаленных, пограничных районах России, там, где птицы не летают, от мороза камнем падают на землю. Чтобы человек на своей шкуре почувствовал рубежи России, что эти земли политы кровью и потом многих поколений», — отметил Жириновский.

Госдума в первом чтении обсудит поправки об ответственности за призывы к отчуждению территорий России — до десяти лет лишения свободы.