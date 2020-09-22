Москва, 22 сентября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 6215 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщили в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Лидирует Москва — 980. За ней следуют Петербург — 211, Ростовская область — 181, Подмосковье — 172, Нижегородская область — 157.

Всего в РФ выявили 1 115 810 случаев заражения новым вирусом.