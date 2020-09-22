Лозанна, Швейцария, 22 сентября, 2020, 09:21 — ИА Регнум. В период с 14 по 20 сентября количество выявленных в мире случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло почти на 2 млн. Об этом 22 сентября сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В еженедельном информационном бюллетене ВОЗ указывается, что количество выявленных и подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире за неделю взросло до 30,6 млн, что почти на 2 млн, или на 6% больше в сравнении с прошлым аналогичным периодом.

Также указывается, что за неделю ВОЗ было зарегистрировано 37,7 тыс. умерших от COVID-19, что на 10% меньше, чем за неделю с 7 по 13 сентября, и на 20 сентября составляло 950 тыс. летальных исходов от нового заболевания.

Кроме того, отмечается, что самая тяжёлая ситуация с коронавирусом зафиксирована на территории Северной и Южной Америки, в которых за неделю число новых заразившихся коронавирусом увеличилось на 38%, однако при этом смертность снизилась на 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных американского Университета Джонса Хопкинса стало известно, что в настоящее время общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 31 322 314.