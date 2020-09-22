Благовещенск, 22 сентября, 2020, 06:52 — ИА Регнум. Высокая стоимость лекарства от COVID-19, вызвавшая нарекания у общественности, была откорректирована в рамках госзакупки ещё в большую сторону. Благовещенская городская клиническая больница приобрела препарат «Арепливир», производитель которого рекомендовал цену для розничной продажи в аптеках от 12 320 рублей/упаковка, за 15 960 рублей. Закупка была оформлена у единственного поставщика, в роли которого выступила компания, не являющаяся производителем или держателем регистрационного удостоверения на препарат, а лишь торгующая им в розницу, передаёт ИА REGNUM.

Zakupki.gov.ru Закупка

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Поставит 20 упаковок препарата в ГКБ — ЗАО «ДальСиб фармация». Срок — до конца ноября 2020 года.

Единственная компания с таким названием в Амурской области занимается розничной торговлей лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). Она была создана в 1997 году, директор — Фаина Носова. Учредитель неизвестен, так как данных в ЕГРЮЛ нет. У Носовой также есть две фирмы, которые занимаются оптовой продажей фармацевтической продукции.

Общая сумма контракта, который профинансируют средствами фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), составляет 319 200 рублей.

Напомним, производителем лекарства является АО «Биохимик» из Мордовии, а держателем регистрационного удостоверения — ООО «Промомед Рус», которым владеет кипрская компания.

Рекомендованная для аптек розничная цена, публично названная представителем «Промомеда», вызвала нарекания у общественности. Ведь она оказалась выше, чем прожиточный минимум россиян на второй квартал 2020 года — 12 320 рублей против 11 468 рублей, практически равна показателю для трудоспособного населения — 12 392 рубля и существенно выше, чем прожиточный минимум пенсионеров — 9422 рубля.

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