Иерусалим, 22 сентября, 2020, 02:49 — ИА Регнум. В Израиле за прошедшие сутки выявили 3027 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Израиле достигло 190 929. Также за минувшие сутки на израильской территории скончались 17 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Израиле от болезней, вызванных коронавирусом, умерли 1273 человека.

Кроме того, в стране выросло и число пациентов в тяжелом состоянии — теперь их 653 человека. Всего в Израиле госпитализировано 1359 человек с коронавирусной инфекцией.