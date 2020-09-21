В Екатеринбурге умер фельдшер скорой помощи, заболевший COVID-19
Екатеринбург, 21 сентября, 2020, 23:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался фельдшер скорой помощи Александр О., сообщают коллеги погибшего.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Машина скорой помощи
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Как передаёт портал «Е1», у фельдшера был выявлен COVID-19.
За храбрость Александра называли «русским медведем». Коллеги вспоминают: фельдшер был не только настоящим профессионалом, но и любящим отцом, в одиночку воспитывавшим сына.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге скончался заболевший COVID-19 хирург Юрий Мансуров.