Нижний Новгород, 21 сентября, 2020, 22:38 — ИА Регнум. «Реновация в Нижнем Новгороде, как минимум — в исторической части, произойдет в любом случае. Городу реновация, безусловно, нужна. Центральная часть выглядит неухоженной из-за большого количества старых домов, которые не имеют исторической ценности», — выпускающий редактор НИА Нижний Новгород Ольга Дьякова прокомментировала ИА REGNUM внесённый в Госдуму законопроект о реновации в субъектах РФ.

Vadim Zhivotovsky Нижний Новгород

Собеседница напомнила, что о «предстоящей реновации жилищного фонда Нижнего Новгорода стало известно еще в 2018 году».

»Именно тогда власти сообщили о разработке программы восстановления исторического облика города. К тому же приближается 800-летие Нижнего Новгорода, и к юбилейной дате правительство региона заявило о масштабных преобразованиях, которые не будут зависеть от законопроекта», — пояснила Дьякова.

Ольга Дьякова почеркнула, что реновация «как минимум — в исторической части Нижнего Новгорода, произойдет в любом случае».

»Городу реновация, безусловно, нужна. Центральная часть выглядит неухоженной из-за большого количества старых домов, которые не имеют исторической ценности. У правительства есть проект, который предусматривает передачу в аренду объектов недвижимости в исторической части города за 1 рубль в месяц, но с условием поддержки этого объекта в надлежащем состоянии. К сожалению, воспользовались таким предложением единицы».

Что касается негативной реакции, которая может возникнуть со стороны жителей, то ее, по мнению Дьяковой, «может и не быть».

«В Нижнем Новгороде достаточно сильное движение градозащитников, готовое вступать в конфликт с властями и отстаивать каждый дом, поэтому большого сноса не предвидится», — резюмировала собеседница.