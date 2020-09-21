Москва, 21 сентября, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Санкции, которые Вашингтон обещает вводить против всех, кто сотрудничает с Ираном, являются нелегальными, заявил 21 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Текст интервью опубликовала пресс-служба МИД РФ.

Сергей Лавров напомнил, что многие страны сотрудничают с Ираном на основании резолюции 2231 СБ ООН, однако это не мешает США угрожать санкциями.

«Я не буду удивлен, если они продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру и иногда абсолютно без причин», — отметил глава МИД России.

Лавров подчеркнул, что Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в то время как резолюция 2231 Совбеза ООН гласит, что восстановление санкционного режима может быть инициировано только странами — членами СВПД.

«Не знаю, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям. У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны», — добавил Сергей Лавров.