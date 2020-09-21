Пекин, 21 сентября, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Китай пообещал принять ответные меры на недавние несанкционированные посещения острова Тайавнь высокопоставленными должностными лицами администрации США. Об этом 21 сентября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Тайваньский флаг

Отвечая на вопрос о визите на остров, где у власти находится сепаратистская администрация так называемого «президента» Цай Инвэнь, заместителя госсекретаря США Кейта Крача. Отмечается, что это уже второй демонстративный вызов Вашингтона принципу «одного Китая» за последние недели. В августе на Тайване также побывал министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.