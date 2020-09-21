Вена, 21 сентября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Приглашение присутствовать на церемонии пуска первого энергоблока БелАЭС получил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, сообщили 21 сентября в пресс-службе белорусского минэнерго.

Belaes.by Белорусская АЭС

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Приглашение прозвучало от министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича в ходе встречи с Гросси, которая состоялась сегодня, 21 сентября, на 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 7 ноября 2020 г. С этого момента начнётся официальный отсчёт работы первой в Белоруссии АЭС.