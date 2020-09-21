Приштина, Сербия, 21 сентября, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 21 сентября провела встречу с послом Японии в Косово Акирой Мицутани. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Евро

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В ходе встречи было подписано соглашение о передаче правительством Японии в дар Косово 810 тысяч евро на борьбу с коронавирусом. Средства пойдут на закупку японского оборудования для улучшения медицинской инфраструктуры Косово в рамках программы экономического и социального развития. Будут закуплены аппараты для проведения ультразвуковой диагностики и стационарного наблюдения за пациентами. Соглашение вступает в силу в день подписания.

Харадинай-Стубла поблагодарила японского дипломата за постоянную поддержку, оказываемую Страной восходящего солнца Косовской республике на всех этапах государствостроительства.