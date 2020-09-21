Курск, 21 сентября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. В Курскую область в ближайшее время направят еще 955 доз векторной вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на заместителя губернатора Андрея Белостоцкого.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Тестовая партия вакцины от коронавируса — 84 дозы — уже поступила в регион. Её хватит, чтобы привить 42 человек. Первым трём медикам ввели первый компонент вакцины. Они находятся под наблюдением.

Вакцина хранится при температуре — 18 °C в лаборатории Курского областного кожвендиспансера, где находится специальное холодильное оборудование. После поступления большой партии вакцины прививки будут делать врачам, а также сотрудникам социальной сферы и образования.