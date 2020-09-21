Шри-Джаяварденепура-Котте, 21 сентября, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Власти Шри-Ланки ведут переговоры о покупке российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V», сообщает 21 сентября RT со ссылкой на посла Шри-Ланки в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения.

В частности, министр здравоохранения Шри-Ланки Павитра Ванниараччи уже встречался с послом России в Шри-Ланке Юрием Материем и обсуждал этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия заключила контракт с индийскими фармацевтическими компаниями на ежегодный выпуск 300 млн доз российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V».