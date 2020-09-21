Иваново, 21 сентября, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Заболеваемость пневмонией в Ивановской области за неделю выросла на 27%. Об этом по итогам брифинга директора департамента здравоохранения Артура Фокина 21 сентября сообщили в пресс-службе правительства региона. С 14 по 20 сентября в Ивановской области подтверждено 390 случаев пневмонии, неделей ранее пневмония была диагностирована у 251 человека.

Minzdravkk.ru Результаты компьютерной томографии

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«Как вы видите, подъем заболеваемости есть. Поэтому штабом принято сегодня решение — снова перепрофилировать для пациентов с коронавирусом ГКБ №4. Там будет развернуто 200 коек». Пациенты, которым требуется экстренная или плановая помощь по профилям отоларингология и офтальмология будут перенаправлены в ИвОКБ, те, кому требуется помощь по профилю хирургия — в ИвОКБ и другие клиники региона», — сказал Фокин.

На 21 сентября в Ивановской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 8271 человека, в том числе у 43 человек за последние сутки. Выздоровели 6711 человек, 130 скончались. В тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 12 пациентов.