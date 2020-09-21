Москва, 21 сентября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Новый логотип и сокращенное название Сбербанка вызвали неоднозначную реакцию среди пользователей сети. Своё мнение граждане выразили 21 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«Недавно же меняли! Им деньги девать некуда? Пусть тогда комиссию за ЖКХ не берут», — написал Александр Я.

Некоторые пользователи усмотрели в обновлении некую мошенническую схему. Какие-либо подробности своего вывода они решили не писать.

«Грефу больше заняться нечем? Или его советники решили немного деньжат на этом намыть?», — пишет пользователь Людмила Р.

Ряд граждан не понял надобность таких изменений. По их мнению, средства, которые будут потрачены на изменение внешнего вида логотипа банка, стоило бы направить на более полезные вещи.

«Зачем вообще это нужно, такие деньжище тратить на смену логотипа, вывесок, печати и пр. пр. Лучше бы больным детям деньги перечислили, если не знают уже куда их деть», — написала своё мнение Татьяна С.

Нашлись и те люди, которые не оценили сокращенное название, в котором они увидели схожесть с различными сленговыми словами.

«Ожидаем, что они в договоре начнут писать всякие сленговые словечки. Да и менеджеры будут общаться так», — написал пользователь под псевдонимом «Путин В.В.».

Напомним, 21 сентября агентство «РИА Новости» опубликовало новый логотип, который придёт на смену логотипу Сбербанка. Он представляет из себя сине-зеленый круг с галочкой в центре, а также слово «Сбер» сбоку.