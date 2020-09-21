Москва, 21 сентября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. В экономике РФ нет значимого роста уже почти 10 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что в РФ вместо повышения налогов можно было бы провести приватизацию.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

«Наша экономическая модель подошла к своему тупику и не может дальше развиваться с помощью прежних инструментов, — сказал Комолов. — И, как мы видим, частный сектор неспособен привести экономику к росту. Задачу экономического роста предстоит решать государству. А для этого государство должно обладать достаточными активами, средствами, чтобы выступать в качестве локомотива экономики. Оно старается имитировать эту деятельность через разного рода национальные проекты. Чтобы обеспечивать стимулы для развития производств, бюджет должен быть больше, чем есть сейчас. Поэтому надо увеличивать доходы бюджета. И главным источником доходов является повышение налогов. Но вопрос в том, на кого должно ложиться это бремя».

Как пояснил Комолов, в российском обществе есть та прослойка, которая могла бы стать источником постоянного поступления бюджетных средств.

«Но эту прослойку защищает своей экономической политикой наш правящий класс. Я имею в виду сверхбогатую часть российского населения», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что идея главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что в РФ вместо повышения налогов можно было бы провести приватизацию, выглядит не как решение проблемы, а как попытка заткнуть дыру на тонущем корабле.