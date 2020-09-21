Москва, 21 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. Предложенный членами Совета Федерации законопроект, регулирующий проведение программ реновации жилого фонда в регионах, грубо нарушает права собственников и нанимателей жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Kemlin.ru Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов

Он напомнил, что два года назад совместно с председателем комитета Госдумы по ЖКХ Галиной Хованской («Справедливая Россия») был разработан и внесён в нижнюю палату парламента законопроект «О реновации жилого фонда».

«Отличие нашей инициативы очень простое: она защищает, прежде всего, права владельцев квартир. В отличие от господ сенаторов, которые лоббируют интересы застройщиков. Да так открыто, что я, прочитав их проект, воскликнул: «ну, вы даете!» — заявил Миронов.

Согласно варианту, предложенному «Справедливой Россией», главным критерием включения дома в проект реновации является его состояние, принадлежность к ветхому и аварийному жилью. В проекте закона сенаторов все отдается на откуп регионам, а значит, под снос могут пойти еще хорошие дома в престижных местах, указал Миронов.

Кроме того, по его мнению, в законопроекте 2018 года даны четкие гарантии обеспечения жилищных прав граждан в процессе реновации, в частности, без согласия собственника никто не может его выселить из квартиры.

«У наших коллег все очень просто: не согласен — тебя через 99 дней выкинут на улицу», — указал парламентарий.

Также он отметил, что в варианте «Справедливой России» подробно прописана процедура общего собрания собственников, которое принимает решение о включении дома в программу реновации.

«Потому наш проект замылили — он невыгоден застройщикам, а мы отстаиваем права граждан и по этой причине вариант предложенный сенаторами не поддержим. Наша фракция за всероссийскую реновацию, но только в интересах людей, а не за их счет», — заключил Миронов.

Законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму 18 сентября члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и председателем комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»). Парламентарии предлагают дать новое полномочие правительству РФ. В случае принятия закона оно сможет принимать решение о комплексном развитии территории по предложениям органов государственной власти субъектов РФ.