Москва, 21 сентября, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Идея главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что в РФ вместо повышения налогов можно было бы провести приватизацию, выглядит не как решение проблемы, а как попытка заткнуть дыру на тонущем корабле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Советы Кудрина, если их переносить на логику обычного домохозяйства, звучат следующим образом: продайте сейчас почку, купите себе плазменную панель и потом как-нибудь в будущем решите свои проблемы. Иными словами, текущие экономические проблемы страны предлагается компенсировать за счет ограничения будущих доходов, — сказал Комолов. — Но на самом деле это не решение, а просто попытка заткнуть дыру на тонущем корабле. Приватизация и так идет. И все 2000-е годы она идет. И большое заблуждение полагать, будто в РФ началась какая-то национализация экономики».

Как подчеркнул Комолов, Россия находится сейчас в состоянии затянувшейся на много лет стагнации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сказал, что проведение приватизации позволит получать ежегодно до 300 млрд рублей.