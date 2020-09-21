Новосибирск, 21 сентября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Новосибирская область получила первую партию отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики коронавируса. В областном правительстве региона ИА REGNUM уточнили, что она предназначена для вакцинации медицинских работников, которые находятся в зоне риска: сотрудников скорой помощи, поликлиник, инфекционных госпиталей.

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По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, в настоящее время отрабатывается логистика доставки вакцины в медучреждения. Это связано с особыми температурными условиями хранения и транспортировки.

Уточняется, что вакцинация против коронавируса будет добровольная.