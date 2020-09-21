Южная Корея, 21 сентября, 2020, 15:40 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors возобновит работу одного из двух заводов, ранее приостановленные из-за вспышки коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна KIA Motors

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По их словам, двери первого завода в городе Кванмён откроются 22 сентября в связи с отрицательным результатом повторного теста у сотрудников, у которых ранее диагностировали коронавирус. Дата открытия второго завода будет определена позднее после консультаций с представителями карантинных органов.

Известно, что компания приостановила работу заводов 16 сентября. По состоянию на 19 сентября на заводах KIA Motors в Кванмёне было выявлено 11 случаев заражения коронавируса.