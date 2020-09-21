Москва, 21 сентября, 2020, 15:20 — ИА Регнум. За последние полгода-год 56% жителей России столкнулись с тем, что лекарство, которое они регулярно покупали существенно подорожало. Не заметили подорожания 30%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аптека

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Значительную часть семейного бюджета на лекарства тратят 41%. Не очень значительную 54% граждан. В пандемию доля расходов на лекарства не изменилась (72%), об увеличении трат заявили 21% опрошенных.

Часто бывает, что из экономии люди покупают не то лекарство, которое выписали врачи, а его более дешёвый аналог (23%), редко — 37%. Не покупают аналоги более дорогих лекарств 34%.

Опрос проведен 21−23 августа 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) покупают лекарства чаще всего в аптеках, а не через интернет.

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