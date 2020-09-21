Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Реновация может убить старинные кварталы Ростова-на-Дону, поэтому при реализации программы в случае её распространения на регионы следует уделить особое внимание сохранению этажности. На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM указал руководитель регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

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«Ставлю под сомнение вторжение в старинные кварталы. Переселение из пятиэтажных домов в 24-этажные высотки не все принимают. Самое главное — люди не захотят отрываться от земли. Мировая практика показывает, что европейские страны остаются малоэтажными. Вся Европа — не выше пятого этажа, районы высотной застройки для европейских городов редкость, они не гонятся за квадратурой.

Если построить дома в том же стиле, той же этажности, которые в настоящее время существуют, мы сохраним лицо города-миллионника. В ином случае реновация приведёт к утрате живописных мест, зелёных насаждений. Развитие по принципу создания «скворечников» было бы хорошо для новых районов. Нельзя убивать старинные кварталы, где стоят дома высотой до пяти этажей. Их можно привести в порядок, но ни в коем случаев не застраивать высотками», — отметил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM напоминает, что ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов положительно высказался о программе реновации, однако на Дону начинать её реализацию необходимо с обновления инженерной инфраструктуры.