Пенза, 21 сентября, 2020, 14:51 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 сентября присягнул на верность региону и поклялся добросовестно исполнять возложенные обязанности. Торжественная церемония по случаю вступления в должность вновь избранного главы региона состоялась на 34-й внеочередной сессии областного Законодательного Собрания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg.ru Иван Белозерцев вступил в должность губернатора Пензенской области

Глава области поклялся уважать и защищать права и свободы человека, соблюдать Конституцию РФ, законы и Устав региона. Вступая в должность, губернатор сказал, что осознает огромную ответственность перед гражданами, оказавшими доверие. «Я всегда ощущал и ощущаю сейчас вашу поддержку — поддержку людей, которые искренне любят наш Сурский край, людей которые своей деятельностью и зачастую нелёгким трудом способствуют его развитию и процветанию. Эта поддержка для меня очень важна», — добавил глава областной исполнительной власти.

ИА REGNUM напоминает, на прошедших губернаторских выборах — с 11 по 13 сентября — победу из пяти кандидатов на пост руководителя региона одержал Иван Белозерцев. Удостоверение, подтверждающее его избрание на должность, 17 сентября вручил председатель избиркома Пензенской области Александр Синюков.

В Пензенской области на выборах губернатора было внесено в список избирателей на момент окончания голосования 1 053 807 человек, из них приняли участие в голосовании 596 687 человек, что составляет 56,62%. Голоса избирателей распределились следующим образом: за Белозерцева проголосовали 469 686 (78,72%) избирателей, за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 240 (5,57%), за Анну Очкину («Справедливая Россия») — 26 501 (4,44%), за Петра Чугая («Партия пенсионеров») — 8857 (1,48%), за Олега Шаляпина (КПРФ) — 50 466 (8,46%).

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