Москва, 21 сентября, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» вызвала неодобрение со стороны пользователей интернета. Пользователи высказали своё мнение 20 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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«Российский дженерик фавипиравира обойдется пациенту весом менее 75 кг в 24 640 рублей — в 2 раза дороже, чем курс Авигана японского производства индусу той же комплекции, потому что почему бы и нет», — пишет пользователь Ольга.

Помимо прочего, граждане возмутились историей создания данного препарата. Как они утверждают, несмотря на заявления о том, что препарат российского производства, изначально его разработали в Японии.

«Фавипиравир (производным которого и являются Российские аналоги), препарат разработан в Японии, против Лихорадки Эбола. Испытания на предмет эффективности лечения covid-19,проводятся с начала года, целым рядом стран: Япония, Китай, Италия», — рассказал пользователь Сергей.

Кроме того, некоторые не доверяют качеству данного препарата. По их мнению, отсутствуют достоверные данные, что препарат не только помогает, но и не вредит.

«Сначала маски по бесстыжим ценам, теперь японский препарат по… Даже не знаю, как эти цены назвать… И самое интересное — препарат уже в аптеках, но о нём только объявили… Сначала вроде учёные должны были что-то сказать, потом врачи, потом статистика о препарате, насколько он реально помогает», — высказал своё мнение Иван И.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что на полках российских аптек появился препарат «Арепливир», который предназначен для лечения COVID-19.