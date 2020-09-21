Минск, 21 сентября, 2020, 13:35 — ИА Регнум. В вузах Белоруссии необходимо усилить воспитательный процесс для того, чтобы получить преданных людей и пресечь «утечку мозгов». Об этом 21 сентября заявил Александр Лукашенко.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

"Мы даем блестящее образование. Наши специалисты, которые получили образование в Белоруссии, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков туда берут — за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили, и кто-то едет работать за границу», — заявил Лукашенко.

Летом он снял с должности ректора Академии управления при президенте. Назначая ректора этого «ведущего вуза страны», где выдаются официальные дипломы «идеологов», Лукашенко заявил: «А Академия управления — там вообще мышь не должна проползти. Там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди».

«Я специально попросил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз, — добавил Лукашенко. — Нам очень не хватает патриотизма в наших людях».

Новым ректором АУ стал директор Института истории НАН Белоруссии Вячеслав Данилович. Официальная причина отставки Геннадия Пальчика не сообщается. Позапрошлый ректор Марат Жилинский (2014−2018 годы) тоже был выходцем из того же института НАН, что и нынешний ректор.

Читайте на эту тему: Высшее образование Белоруссии: перетряхивание без прогресса

Лукашенко также назначил ректоров медицинских вузов — Минского, Гомельского и Гродненского медуниверситетов, которые, как сообщает президентская пресс-служба, «зациклены на своем конкретном деле». При этом он обратил внимание на качество преподавания истории Белоруссии.

«Я также был сторонником, чтобы, грубо говоря, историю КПСС четыре года подряд не изучали и не сдавали экзамены четыре года подряд. Но если мы уж первый-второй семестр проходим историю или на втором курсе еще историю Белоруссии изучаем, то надо преподавать как следует этот курс», — подчеркнул Лукашенко.

Поводом для смены ректоров медуниверситетов, по его словам, стал такой случай: врач одной из поликлиник якобы отказался лечить трёхлетнего ребенка военного.

Лукашенко назначил не только ректоров вузов, но также гендиректора госпредприятия БелАЗ, заместителей министра финансов, зампредов Госкомимущества, а также зампреда Могилёвского облисполкома.

Напомним, Белоруссию с августа сотрясают массовые акции протеста, в которых участвуют и студенты, и рабочие ряда предприятий — в том числе жодинского БелАЗа. На подавление манифестаций брошены все силы милиции, Внутренних войск и отдельные армейские части.