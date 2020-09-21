Санкт-Петербург, 21 сентября, 2020, 13:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за технической проблемы произошел сбой в движении пяти пригородных поездов по направлению к Выборгу (Ленинградская область) и одной «Ласточки» из Сортавалы (Карелия).

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Электричка на Ладожском вокзале

Поезда приходили с задержкой от 10 минут до одного часа. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе ОЖД.

Проблема в железнодорожном сообщении обнаружилась в районе 08:55 мск на станции Ланская в Приморском районе Санкт-Петербурга. По технической причине поезда Выборгского направления задержались на срок от 10 минут до одного часа, также на 15 минут задержалось прибытие пассажирского поезда «Ласточка» №824 Сортавала — Санкт-Петербург.

«В 10:40 транспортное сообщение было полностью восстановлено», — уточнили ИА REGNUM в ОЖД.