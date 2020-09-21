Нижний Новгород, 21 сентября, 2020, 12:42 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 21 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 122 086 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 148 703 человек, более 82,10% выздоровели. С учетом всех выздоровевших и скончавшихся с начала пандемии в настоящее время борются с инфекцией 24 766 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки выросло на 757 человек.

За сутки число новых выявленных носителей коронавируса превысило количество выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 1048 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 276 человек.

В течение последних 24 часов самое значительное число выписанных зарегистрировано в Ульяновской области — 53 человека, в Мордовии — 47, в Саратовской области — 35, в Оренбургской области — 31, в Пензенской и Самарской областях — по 19, в Удмуртии — 10, в Чувашии — шестеро, в Нижегородской области и Башкирии — по пять человек, в Татарии — трое, в Марий Эл — двое, в Кировской области выписан один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 21 сентября в России подтверждено 1 109 595 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6196 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 13,40%. Полностью выздоровели 911 973 жителя России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,38%.