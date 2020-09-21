Минск, 21 сентября, 2020, 12:09 — ИА Регнум. В многопользовательской игре World of Tanks снова появился режим «Стальной охотник». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября сообщают в пресс-службе компании Wargaming.

Пресс-служба Wargaming Скриншот из режима «Стальной охотник»

«Стальной охотник» — это особый режим, созданный на основе популярных игр жанра Battle Royale («Королевская битва»). В нём 20 геймеров-одиночек или 10 взводов будут биться до последнего выжившего.

Сообщается, что в 2020 году режим получил несколько нововведений: количество доступных танков увеличилось с трёх до пяти, а также появилась новая карта «Арзагир 4.04».

Напомним, World of Tanks — это популярная многопользовательская игра, разработанная белорусской компанией Wargaming. В ней команды геймеров сражаются друг с другом, управляя танками.