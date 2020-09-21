Москва, 21 сентября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. На российском рынке жилья идет вымывание привлекательных предложений. Об этом корреспондент ИА REGNUM 21 сентября заявил директор отдела консультации по недвижимости компании «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников. Так он прокомментировал новость о том, что объём выданной в Москве льготной ипотеки за месяц вырос в полтора раза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

«Льготные программы действительно пользуются популярностью и многие люди, более-менее уверенные в стабильности своего дохода, стараются воспользоваться этой возможностью, пока она доступна, — сказал Сухарников. — Рост выдачи связан, скорее всего, еще и с тем, что заемщики более благоприятно оценивают экономическую ситуацию и перспективы рынка жилой недвижимости. До конца года в любом случае можно ожидать постепенное снижение ажиотажа — как по причине «вымывания» привлекательных предложений с рынка жилья, так и исчерпания эффекта отложенного спроса в период пандемии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов заявил, что объём выданной в Москве льготной ипотеки за месяц вырос в полтора раза.