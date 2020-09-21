Санкт-Петербург, 21 сентября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. По количеству выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения Северо-западный федеральный округ находится на уровне средних показателей по России. Однако в различных регионах СЗФО текущая ситуация сильно отличается. Об этом сообщили ИА REGNUM в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, количество случаев на 21 сентября 2020 года

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По состоянию на 21 сентября, в России выявлено 755,6 заразившихся коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения. Первая тройка пораженных коронавирусом регионов такова: Ямало-Ненецкий автономный округ (2703,5), Тува (2310,0), Калмыкия (2105,2).

В СЗФО в целом показатель выявления соответствует общероссийскому и составляет 755,2 инфицированных на 100 тыс. населения. Входящая в состав СЗФО Мурманская область находится на четвёртом месте в стране по этому показателю — 1891,2 (первое место в СЗФО).

Превышен общероссийский показатель заражаемости в Архангельской области (1118,0), Коми (896,6), Псковской области (808,9), Новгородской области (802,5) и Санкт-Петербурге (770,0).

Остальные регионы СЗФО демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Ненецкий автономный округ (739,2), Республика Карелия (583,2), Ленинградская область (422,7), Калининградская область (404,6), Вологодская область (356,8).