Москва, 21 сентября, 2020, 11:43 — ИА Регнум. В Москве число носителей коронавирусной инфекции, выявленных за сутки, впервые с июня превысило 900 человек. Это следует из обновлённых 21 сентября данных оперативного штаба.

(сс) Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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За минувшие сутки в столице выявили 915 заразившихся новой инфекцией. При этом 22 июня число выявленных случаев заражения было максимальным, вирус нашли у 1081 человека.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,27%», — отметили в оперштабе. Показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом, выписаны 988 человек. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 277 408 человек.