Москва, 21 сентября, 2020, 10:36 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 6196 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. На первом месте по их числу Москва — 915. Далее следуют Петербург — 209, Подмосковье — 193, Ростовская область — 177, Нижегородская область — 162, Воронежская область — 160, Ставрополье — 140.

Всего в РФ с начала распространения вируса выявили 1 109 595 случаев заражения.