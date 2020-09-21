Санкт-Петербург, 21 сентября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи подъезжает к больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Новый суточный показатель на пять случаев меньше, чем было днем ранее. С учетом новых данных, в Петербурге официально установлено 40 940 случаев инфицирования коронавирусом за всё время пандемии, с марта 2020 года.

Выписаны в связи с выздоровлением за последние сутки 105 человек, всего излечились от COVID-19 в Петербурге 27 930 человек.

Скончались от тяжких последствий заболевания в Петербурге 2777 человек, за последние сутки новых случаев смерти не установлено.

По данным городского оперативного штаба, за воскресенье, 20 сентября, в Петербурге обследовали на коронавирус 12 301 человека. Под медицинским наблюдением с подозрением на наличие заболевания остаются 439 человек. Из них пятеро — в обсерваторе, 434 — контактные лица.

Добавим, что за последние сутки в России выявлено 6196 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 109 тыс. 595 случаев (+0,6% за сутки) во всех 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 2616 человек, за весь период выписано 911 973 человека. За последние сутки подтвержден 71 летальный случай, за весь период по России от COVID-19 умерло 19 489 человек.