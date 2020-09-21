Ульяновск, 21 сентября, 2020, 08:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области планируют принять закон о социальном предпринимательстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Власти поясняют, что в документе будет определено понятие «социальное предпринимательство», обозначен статус предприятия. Под категорию социально ориентированных будут подпадать организации, работа которых «направлена на решение культурных, экологических и других общественно значимых задач».

В регионе отмечают, что планируется предусмотреть ряд мер поддержки — в частности, компенсировать часть затрат на жилищно-коммунальные услуги, ремонт и маркетинговые услуги, сохранить льготы для отдельных сотрудников предприятия, снизить налоговую нагрузку.

Отметим, что в Ульяновской области региональный фонд развития и финансирования предпринимательства выдаёт займы по сниженной ставке 5% по программе «Социальный бизнес»: её участниками являются парапредприниматели и трудоустраивающие инвалидов бизнесмены, сироты и пожилые граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области усилят поддержку предпринимателей: 5 сентября состоялся запуск очередного сезона по поддержке начинающих предпринимателей, также стартует ещё один проект для людей с ограниченными возможностями здоровья «Парапредпринимательство — больше, чем спорт».