Санкт-Петербург, 21 сентября, 2020, 08:16 — ИА Регнум. В Петербурге в четвертую неделю сентября ожидается ощутимое потепление. Температура начнет неуклонно подниматься уже с понедельника, 21 сентября, и к среде дойдет до +20 градусов, что вполне соответствует летним показателям для Северной столицы. Таким образом, в городе начнется бабье лето.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор и гостиница «Астория»

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Сегодня, 21 сентября, условия погоды в Петербургском регионе уже определяет теплый атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, облака будут закрывать небо плотной пеленой, местами пройдут небольшие дожди, при этом среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму. В Петербурге днем ожидается +15… +17 градусов, по Ленинградской области +13… +18 градусов. Ветер западный 5−10 м/с, днем порывы до 15 м/с.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник, 22 сентября, погода в Петербурге станет еще теплее: ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов, преимущественно без осадков. Правда, ночью и утром может быть порывистый сильный ветер.

А в среду, 23 сентября, погода станет практически летней: преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.