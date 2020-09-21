Москва, 21 сентября, 2020, 03:51 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил требование Министерства промышленности и торговли РФ к ЗАО «Научно-технический центр «Модуль». В споре речь шла «о взыскании по государственному контракту №15 411.162 017.11.014 от 30 ноября 2015 года неустойки в размере 220 001 250 рублей». Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

В основе спора лежал контракт на выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка радиационно-стойкого процессора с архитектурой NeuroMatrix с плавающей точкой» стоимостью 500 млн рублей. Изделие предназначено для применения в бортовой радиоэлектронной аппаратуре для реализации систем радиолокации, навигации и связи нового поколения с применением цифровой обработки сигналов, способных работать в космосе длительное время.

Своё требование министерство обосновало тем, что «обязательства по этапу 3 ОКР не выполнены» и «просрочка, по состоянию на 09 сентября 2020 года, составляет 1 015 дней».

Судья отклонил претензии, указав на то, что заказчик произвёл по двум из трёх этапов авансирование с существенным нарушением сроков, что привело к продлению сроков исполнения. Помимо этого, суд указал на то, что «выполнение работ к 25.04.2018 года стало невозможным по не зависящим от ответчика причинам», в частности, «достичь параметров, установленных в ТЗ, с помощью отечественных компонентов не удалось».

Суд посчитал, что «вина исполнителя в просрочке работ истцом не доказана».