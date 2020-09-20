Минск, 20 сентября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии СветланаТихановская прокомментировала выход Белоруссии из Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного государства, Евразийского экономического союза, о котором говорилось в одном из разделов так называемого реанимационного пакета, ссылка на который якобы была опубликованана ее сайте.

Urm.lt Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты – все новости»

Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, экс-кандидат в лидеры Белоруссии рассказала в интервью РБК, опубликованном 19 сентября

Тихановская заявила, что на ее сайте не могли быть опубликованы подобного рода ссылки, она не могла согласовать их публикацию и не слышала об этом.

«Я в первый раз об этих предложениях услышала от чиновников, которые пропагандировали эту чушь. Такого быть не могло… И если где-то что-то когда-то и появилось, то это не имеет ко мне вообще никакого отношения», — заявила политик.

Читайте также: Тихановская призвала не видеть в ней будущего президента Белоруссии