Вашингтон, 20 сентября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Американская продюсерская компания Space Hero анонсировала реалити-шоу, победитель которого отправится в туристический полёт на Международную космическую станцию. Об этом сообщает портал Deadline.

NASA МКС

Председателем компании Space Hero является Марти Помпадур, возглавлявший ранее европейское подразделение американского медиахолдинга News Corp. Он заявил, что вознаграждение нового шоу станет самым большим в истории телевидения.

Реалити-шоу также будет называться Space Hero («Герой космоса»). Организаторы проекта планируют отобрать несколько участников из людей разных профессий, мечтающих о полёте в космос. После серии испытаний, в ходе которых будут проверена физическая, умственная и эмоциональная подготовка участников, один из них сможет отправиться в туристический полёт на МКС.

Планируется, что этот полёт состоится в 2023 году и продлится 10 дней. Ожидается, что победитель шоу отправится к МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX, хотя контракт на туристический рейс ещё не заключён.

«Space Hero станет новым этапом в индустрии развлечений, впервые выйдя за пределы планеты… Space Hero откроет космос для всех, а не только для астронавтов или миллиардеров», — заявил Помпадур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе в Роскосмосе рассказали о туристическом полёте на МКС, запланированном на конец 2021 года. Ожидается, что два туриста отправятся на орбитальную станцию на российском корабле серии «Союз».