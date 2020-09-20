Нижний Новгород, 20 сентября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 20 сентября выявили 165 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 164 новых носителях SARS-CoV-2. Всего в области с момента начала наблюдений выявлено 30 764 случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки в регионе выписаны 38 человек, с начала пандемии выздоровели 27 194 нижегородца. 543 человека скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки о новых летальных случаях не сообщалось. Накануне стало известно о пятерых скончавшихся от COVID-19.

Таким образом, с учетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Нижегородской области являются 3027 человек.

ИА REGNUM напоминает, за предыдущие сутки коэффициент распространения коронавируса в регионе увеличился на 0,02 и составил 1,02, сообщает минздрав Нижегородской области. Объем свободного коечного фонда в стационарах региона не изменился и составляет 19%.