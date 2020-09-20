Минск, 20 сентября, 2020, 12:35 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила просьбу не видеть в ней будущего президента Белоруссии, ввиду того, что сама она себя так не позиционирует. Об этом она заявила в интервью РБК, опубликованном 20 сентября.

Цитата из видео «Я готова стать национальным лидером. I am ready to become a national leader» пользователя Страна для жизни. youtube.com Светлана Тихановская

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»

Экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила об этом, отвечая на вопрос журналиста, почему официальная Москва не видит в Тихановской того политика, на которого можно опереться.

«Я не прошу видеть во мне будущего президента Беларуси, потому что я себя так не позиционирую», — ответила она.

Тихановская напомнила, что ее предвыборная программа включала в себя три пункта, основной из которых — проведение повторных «честных, прозрачных» и «открытых» выборов, на которых и будет избран президент.

«Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чём договориться, и разговаривал бы с ним как с равным, если он не видит во мне человека, с которым он может поговорить» , — подытожила Тихановская.

Напомним, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента страны, на которых президентом снова был избран Александр Лукашенко. Представители оппозиционных сил, одним из лидеров которых является Тихановская, не признают результаты выборов президента и считают их сфальсифицированными. 9 августа после оглашения предварительных итогов голосования на выборах президента начались протесты. Протесты проходят в республике и по сей день, самые массовые из которых проходят по воскресеньям и организовываются в основном двумя оппозиционными telegram-каналами, которые ведут лица, проживающие в Польше.