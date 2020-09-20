Нижний Новгород, 20 сентября, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 20 сентября выявили 1062 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 147 655 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач смотрит анализы на коронавирус

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Так, в Нижегородской области выявили 165 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 125, в Самарской области — 114, в Саратовской области — 108, в Оренбургской области — 98, в Пензенской области — 94, в Удмуртии — 82, в Пермском крае — 71, в Кировской области — 70, в Башкирии и Мордовии — по 33, в Чувашии — 26, в Татарии — 23, в Марий Эл — 20.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 30 764 случаев, в Саратовской области — 14 440, в Ульяновской области — 14 279, в Оренбургской области — 11 827, в Самарской области — 10 664, в Пензенской области — 9969, в Пермском крае — 9083, в Башкирии — 8417, в Чувашии — 8327, в Кировской области — 7839, в Татарии — 6997, в Мордовии — 6090, в Марий Эл — 4632, в Удмуртии — 4327.

Полностью выздоровели 121 810 жителей округа, за последние сутки выписаны 465 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1836 человек, за минувшие сутки скончались четверо жителей Поволжья, накануне сообщалось о 27 летальных случаях в округе.

Таким образом, с учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в Поволжье борются с инфекцией 24 009 человек.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышало 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений коронавирусом за сутки превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек — 1010 случаев, 15 сентября — 1012 новых случаев заражения, 16 сентября — 1049, 17 сентября — 1052, 18 сентября — 1048, 19 сентября — 1060.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 сентября в России подтверждено 1 103 399 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6148 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,38%. Полностью выздоровели 909 357 жителей России, за сутки выписаны 2895 человек. 19 418 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 79 — за последние сутки. С учетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 174 624 человека.