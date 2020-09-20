Москва, 20 сентября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие 24 часа было выявлено 6148 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Сообщается, что наибольшее число случаев по-прежнему регистрируется в Москве — 860. В Санкт-Петербурге — 214, в Московской области — 188.

Из 6148 новых выявленных случаев в 1397 нет клинических проявлений болезни.

За сутки скончались 79 человек. Выздороветь смогли 2895 пациентов.

Напомним, что в России уже несколько дней фиксируется некоторый рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом в сути. Эксперты отмечают, что речь пока не идет о второй волне коронавируса — в ряде регионов проходит пик первой волны.