Рига, 20 сентября, 2020, 08:41 — ИА Регнум. Латвийская железная дорога рассчитывает в ближайшие годы немного нарастить объем грузоперевозок, но показателей прежних лет достигнуть уже не удастся никогда. Об этом заявил председатель правления Латвийской железной дороги Марис Клейнбергс, передаетBaltic Course.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Товарный поезд

По словам Клейнбергса, в 2020 году Латвийская железная дорога вынуждена считаться со спадом объема грузоперевозок, поэтому компания сделал упор на снижении издержек, поиске новых рынков и привлечении клиентов.

Он отметил, что по прогнозам в 2020 году Латвийская железная дорога перевезет порядка 25 млн тонн грузов. Это в два раза меньше, чем в 2019 году. Такое падение связано с тем, что Россия перенаправила свои грузы из латвийских портов в собственные порты на Балтике.

«В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но он действительно небольшой, я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли», — сказал Клейнбергс.

В прежние годы до 70% всего грузопотока на Латвийской железной дороге приходилось на грузы из России. Основной груз — уголь. Однако сейчас российский уголь переваливается в порту Усть-Луга, да и спрос на уголь в странах ЕС падает — роста грузопотока данного товара уже не будет.

В связи с этой ситуацией Латвийская железная дорога вынуждена отказаться от проекта полной электрификации. До конца 2020 года будут уволены порядка 1500 сотрудников компании — это примерно 24% всех сотрудников Латвийской железной дороги. Также компания избавится от ненужных и непрофильных активов. Правительство Латвии вынуждено выделить средства компании, чтобы она не разорилась.