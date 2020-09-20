Орландо, США, 20 сентября, 2020, 08:31 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно переиграл команду «Майами Хит» в третьем матче полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

(сс) Keith Allison Джелейн Браун в составе баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Игра прошла на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) и закончилась в пользу «Селтикс» со счетом 117:106.

При этом наиболее результативным встречи стал центровой «Майами» Эдрис Адебайо, который оформил в игре дабл-дабл с 27 очками и 16 подборами.

У победителей самым результативным стал Джелейн Браун, набравший за матч 26 очков. Его коллега по клубу, форвард Джейсон Тейтум, также оформил во встрече дабл-дабл, набрав 25 очков и сделав 14 подборов.

Отметим, по итогам матча «Бостон» сократил свое отставание в полуфинальной серии плей-офф «Майами» до 2−1.