Бразилиа, 20 сентября, 2020, 03:21 — ИА Регнум. В Бразилии за прошедшие сутки скончались 739 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Госпитализация больного COVID-19

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Бразилии превысило 136 532. Также за 19 сентября в республике выявили 33 057 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Бразилии подтвердили 4 528 420 случаев заражения новой инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару раскритиковал карантинные меры по коронавирусу. По его словам, тотальная изоляция для борьбы с коронавирусной инфекцией является «мерой для слабых».