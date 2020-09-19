Кабул, 20 сентября, 2020, 01:40 — ИА Регнум. Два взрыва произошло в различных провинциях Афганистана 19 сентября, сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

Первый взрыв произошел у дороги в провинции Балкх на севере страны. В результате подрыва самодельного взрывного устройства там погибла несовершеннолетняя девочка, еще пятеро человек получили ранения.

Второй взрыв также произошел на дороге. В провинции Пактика на востоке Афганистана 20 человек ехали на тракторе в соседнюю деревню на свадьбу. В результате взрыва все они получили ранения различной степени тяжести.